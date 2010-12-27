В Невском районе трое мошенников провернули хитрую операцию, чтобы выманить у украинца 3800 евро

Они представились иностранцу сотрудниками службы безопасности.

В четверг, 22 августа, в Невском районе ограбили 41-летнего украинца из Черкасской области. Около 7:20 к иностранцу подошли двое поддельных сотрудников службы безопасности и обманом выманили у него 3800 евро. Инцидент произошел у входа в ресторан быстрого питания на Тепловозной улице. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступники заявили потерпевшему, что намерены проверить, употребляет ли он наркотики. Для этого иностранца повели на второй этаж ресторана, где у него грубо потребовали паспорт. Затем злоумышленники якобы вызвали по рации майора службы безопасности по имени Николай, который прибыл на место и заявил, что в районе проводят антинаркотический контроль.

У украинца поинтересовались о сумме денег, которую он перевозит. Когда потерпевший назвал круглое число, подставной майор решил срочно задекларировать каждую бумажку. Как только преступник получил деньги, он отправил иностранца на первый этаж для досмотра багажа. Вместе с ним ушли двое других злоумышленников.

Потерпевший послушно отнес свою дорожную сумку вниз, но заподозрил неладное, когда его спутники вышли из заведения и отправились в сторону станции метро "Рыбацкое". Украинец тут же вернулся на второй этаж, но не нашел там ни бдительного майора, ни своих денег.

В этот же день гражданин Украины обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество и изъяли из ресторана камеры видеонаблюдения. По словам иностранца, у него украли заработок, который он получил в Финляндии. В Петербурге пострадавший мужчина оказался лишь проездом.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мотоциклист пытался проехать между фурами и погиб на трассе "Россия".

Фото: Pixabay