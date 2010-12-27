Туристы из 53 стран смогут посещать Петербург по электронной визе

В частности, в этот список вошли все страны Евросоюза.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список из 53 стран, граждане которых смогут посещать Петербург и Ленобласть по электронной визе. В частности, в список вошли все страны Евросоюза. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Электронную визу будут выдавать людям, которые заполнят специальную форму на сайте МВД РФ. Это нужно сделать не позднее чем за четыре дня до въезда в Россию. Решение о выдаче визы принимает МВД. Она позволит гражданам других государств находиться на территории РФ восемь дней в течение месяца. За визу будут взымать консульский сбор.

Ранее иностранные туристы могли посещать по электронной визе Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 января 2021 года иностранцы смогут использовать визу для въезда во все регионы России.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию по оформлению шенгена.

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