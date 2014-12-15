Градсовет Ленобласти согласовал застройку мыса в Приозерске

Предполагается возведение новых жилых зданий высотой до пяти этажей, создание общественных пространств, обширной прогулочной зоны, реконструкция пешеходного моста, а также строительство спортивных объектов.

25 июля на заседании Градостроительного совета Ленинградской области был рассмотрен проект комплексного развития территории. В рамках этого проекта также была утверждена концепция застройки прибрежной зоны в центре Приозерска.

Предполагается возведение новых жилых зданий высотой до пяти этажей, создание общественных пространств, обширной прогулочной зоны, реконструкция пешеходного моста, а также строительство спортивных объектов.

Концепцию изменений в генеральный план разработало архитектурное бюро Shcherbin Architects. Проект включает в себя 32 тысячи квадратных метров жилой площади, рассчитанной на проживание около тысячи человек, а также планируется развитие социальной инфраструктуры. В ответ на предложения членов градостроительного совета разработчик рассмотрит и возможность создания храмового комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что два масштабных ремонта дорог подошли к концу Лужском районе.

Фото: комитет по строительству Ленобласти