Грабитель украл 350 тыс. рублей у пенсионерки на севере Петербурга

Злоумышленник настиг пожилую женщину, когда она стояла на перекрестке. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

На проспекте Просвещения в Северной столице произошло ограбление. К полицейским обратилась 73-льеняя женщина, заявив, что неизвестный злоумышленник похитил её сумочку с деньгами, пока она стояла на перекрёстке. Об этом стало известно Piter.TV.

Помимо 300 тыс. рублей наличными, при себе у пенсионерки были мобильный телефон, банковская карта и документы. В общей сложности пострадавшая оценила ущерб в 350 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. На месте ограбления велась видеосъёмка, правоохранители проверяют записи с камер.

Ранее мы сообщили о том, что мошенник оформил кредит на пенсионерку в салоне сотовой связи.

Фото: Piter.TV