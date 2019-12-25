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Грабитель украл 350 тыс. рублей у пенсионерки на севере Петербурга
Сегодня, 12:01
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Грабитель украл 350 тыс. рублей у пенсионерки на севере Петербурга

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Злоумышленник настиг пожилую женщину, когда она стояла на перекрестке. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

На проспекте Просвещения в Северной столице произошло ограбление. К полицейским обратилась 73-льеняя женщина, заявив, что неизвестный злоумышленник похитил её сумочку с деньгами, пока она стояла на перекрёстке. Об этом стало известно Piter.TV.

Помимо 300 тыс. рублей наличными, при себе у пенсионерки были мобильный телефон, банковская карта и документы. В общей сложности пострадавшая оценила ущерб в 350 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело о краже. На месте ограбления велась видеосъёмка, правоохранители проверяют записи с камер. 

Ранее мы сообщили о том, что мошенник оформил кредит на пенсионерку в салоне сотовой связи.

Фото: Piter.TV

Теги: грабитель, криминал, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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