На ПМЭФ работают КАМАЗ-лаборатории и фейс-контроль Роспотребнадзора

В случае если датчик показывает температуру выше 37,2 градусов, участника форума отправляют к медикам.

В среду, 2 июня, в Петербурге стартовал международный экономический форум. Событие проходит в рамках пандемии коронавируса. Для предотвращения заражения гостей в "Экспофоруме" работают представители Роспотребнадзора. На парковке дежурят пять машин скорой помощи. Об этом пишет "Фонтанка".

Специалисты следят за состоянием гостей форума при помощи компьютеров с тепловизорами. В случае если датчик показывает температуру выше 37,2 градусов, участника форума отправляют к медикам.

Гости ПМЭФ также должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками. Выявить инфекцию можно в мобильной КАМАЗ-лаборатории Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что волонтера ПМЭФ госпитализировали в "Ленэкспо".

Фото: Piter.TV