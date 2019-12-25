В Петербурге осудили мужчину за участие в массовой драке с поножовщиной, стрельбой и купанием в реке

Большинство срока подсудимый и так провел под стражей, так как его сразу же задержали.

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который принимал участие в массовой драке на Большой Конюшенной в январе 2018-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Денис Балуков рассказал, что 6 января 2018 его знакомая пригласила его погулять. С ней были ее подруга и знакомый. Мужчина приехал на Конюшенную площадь, где происходила массовая драка. От подруги он узнал, что кто-то избивает знакомого и накинулся с ножом на агрессора (Олейникова). Куда бил он не помнит, так как находился в состоянии стресса.

Далее группа друзей спустилась к реке, по ним начали стрелять из травматического пистолета.

Они, спасаясь, прыгнули в воду, переплыть реку не смоги, вылезли. Нападавшие, увидев их, снова начали приближаться к ним. Знакомые перепрыгнули через забор и сбежали, а Балуков зацепился, противники применили к нему газовый баллончик, он стал задыхаться и упал. Вернулся знакомый подсудимого, помог подняться, они спрятались в подъезде. Толпа зашла за ними, их нашли, начали бить битами, руками, ногами, применять перцовые баллончики. А потом приехала полиция и всех забрала. рассказала пресс-служба судов.

Отмечается, что по уголовному делу также проходил Абдулгамит Хайбулаев. Дело прекратили за истечением сроков давности.

Суд назначил Денису Балукову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев. Так как он находился под стражей с 6 января 2018, мужчины выпустили из-под стражи в зале суда немедленно по отбытию. Кроме того, с подсудимого взыскали штраф в 400 тыс. рублей в пользу Олейникова.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе два рецидивиста избили петербуржца металлической трубой.

Фото: Piter.TV