Госслужащие Ленобласти прошли обучение для борьбы с коррупцией

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений организовало обучающий семинар для служащих Ленобласти.

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленобласти провело обучающий семинар для госслужащих региона, отвечающих за борьбу с преступлениями должностных лиц, взяточничеством и использованием чиновниками служебного положения. Участникам семинара, прошедшего в формате видеоконференции, рассказали об изменениях антикоррупционного законодательства и о законном управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе.

Отдельного рассмотрения удостоились аспекты работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и предотвращению конфликта интересов в органах исполнительной власти Ленобласти.

Коррупционые скандалы происходят во властных структурах региона с очевидной регулярностью. В одном Госстройнадзоре за последний месяц были вскрыты сразу два эпизода получения взяток высокопоставленными чиновниками. При этом глава ведомства, отвечавший за их деятельность, по-прежнему занимает свой пост.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области