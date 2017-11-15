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Госслужащие Ленобласти прошли обучение для борьбы с коррупцией
Вчера, 18:40
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Госслужащие Ленобласти прошли обучение для борьбы с коррупцией

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Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений организовало обучающий семинар для служащих Ленобласти.

Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленобласти провело обучающий семинар для госслужащих региона, отвечающих за борьбу с преступлениями должностных лиц, взяточничеством и использованием чиновниками служебного положения. Участникам семинара, прошедшего в формате видеоконференции, рассказали об изменениях антикоррупционного законодательства и о законном управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе. 

Отдельного рассмотрения удостоились аспекты работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и предотвращению конфликта интересов в органах исполнительной власти Ленобласти. 

Коррупционые скандалы происходят во властных структурах региона с очевидной регулярностью. В одном Госстройнадзоре за последний месяц были вскрыты сразу два эпизода получения взяток высокопоставленными чиновниками. При этом глава ведомства, отвечавший за их деятельность, по-прежнему занимает свой пост

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: администрация губернатора, антикоррупционное законодательство, взятки в ленобласти, ленобласть, профилактика коррупции
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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