Госдума ужесточает контроль за водителями автобусов с сентября

Как отмечают автоэксперты, сейчас доступ к управлению общественным транспортом стал более открытым, что зачастую приводит к авариям.

С сентября Госдума РФ усложнить процесс получения прав категории D, который даёт право на управление автобусами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

Специалист полагает, что подобные изменения поспособствуют улучшению ситуации на дорогах. Он напомнил, что раньше для управления общественным транспортом существовало разделение на классы. С уходом этого правила, доступ к месту за рулём автобуса стал более открытым, что зачастую приводит к ДТП. Также Колодочкин отметил, что водителей автобусов контролировали ещё до выхода на рейс.

Могли не выпустить на линию, если у работника глаза красные или руки дрожат. Сейчас этого нет. Зато есть план. Михаил Колодочкин, автоэксперт

Эксперт упомянул, что ответственную должность водителя нередко занимают мигранты, которых могут зачастую намеренно вводить в заблуждение.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 2 тыс. мусоровозов в РФ подключены к системе мониторинга ТКО.

Фото: Piter.TV