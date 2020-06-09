Законопроект принят во втором и третьем чтении.

Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов. Законопроект принят во втором и третьем чтении. В России вводится информационная система государственного управления оборотом драгкамней, драгметаллов и изделий из них.

Депутаты пояснили, что система позволяет контролировать получение, обработку, хранение и предоставление информации об обращении изделий, а также проводить их учет. Данный проект позволяет отслеживать подлинность драгоценных камней и металлов, а также легальность их происхождение. В рамках законопроекта, Банк РФ и кредитные организации, юридические лица и ИП будут обязаны предоставлять сведения в Федеральную пробирную палату.

Срок ввода информационной системы в эксплуатацию определит правительство РФ.

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Видео: duma.gov.ru