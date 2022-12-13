Госдума поддержала в I чтении создание СЭЗ в новых регионах России

Контролировать выполнение задач по программе будет Минстрой РФ.

Государственная Дума в рамках пленарного заседания от 19 апреля приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документы также предусматривают льготные условия для участников программ в этих четырех регионах страны. Известно, что СЭЗ будет сформирована до конца 2050 года, но далее срок реализации программы может быть увеличен. Уполномоченным органом, который будет следить за развитием проекта, станет Минстрой РФ, а управляющей компанией назначен "Фонд развития территорий". Если депутаты одобрят законопроект во всех чтениях, то закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Устойчивое развитие. Это обеспечение и налоговых поступлений, собственных доходов на территории, обеспечение запуска экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны новых производств. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ

Госдума возьмет под контроль оздоровление Волги и строительство очистных сооружений.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ