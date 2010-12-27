В России появится еще один официальный выходной

В скором времени в России появится еще один выходной. Россияне смогут официально не приходить на работу в день диспансеризации. Соответствующий законопроект уже поддержали в Госдуме на первом чтении.
Отмечается, что на втором чтении в законопроекте может появиться поправка, согласно которой россиянам будет даваться не один выходной, а целых два. Однако освобождаться от работы для прохождения диспансеризации жители России смогут не чаще, чем один раз в три года.
Ранее Госдума поддержала штрафы за злоупотребление правом на митинги.
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