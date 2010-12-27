Госдума поддержала штрафы за злоупотребление правом на митинги

Пакет законопроектов приняли в Госдуме во вторник 17 июля.

Государственная дума поддержала законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги. Об этом 18 июля сообщает ТАСС.

Пакет законопроектов приняли в Госдуме во вторник 17 июля. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова и Александр Грибов.

Еще в мае 2018 года в Госдуме появилось предложение о внесении поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В новой статье, предложенной законотворцами, предусматривается штраф за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без какой-либо конкретной цели. Граждан также будут наказывать за неуведомление органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи уведомления.



За злоупотребление правом на митинги физические лица получат штраф от 5 до 25 тысяч рублей, должностные лица - от 10 до 30 тысяч рублей, а юридических лица - от 20 до 100 тысяч рублей.

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