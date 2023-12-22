Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего

Победители этих соревнований смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов.

Госдума России облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно законопроекту, принятому в III чтении, победители этих соревнований смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов. Первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга также подчеркнул, что закон распространяется и на призеров соревнований. Член Комитета по физической культуре и спорту Рима Баталова отметила, что законопроект восстанавливает справедливость по отношению к российским спортсменам.

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