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Госдума облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего

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Победители этих соревнований смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов.

Госдума России облегчила поступление в вузы победителям Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно законопроекту, принятому в III чтении, победители этих соревнований смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов. Первый зампред Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга также подчеркнул, что закон распространяется и на призеров соревнований. Член Комитета по физической культуре и спорту Рима Баталова отметила, что законопроект восстанавливает справедливость по отношению к российским спортсменам.

Ранее Володин предложил Голиковой определить министерство, ответственное за темы семьи.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, закон, игры брикс, игры будущего, игры дружбы, поступление в вузы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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