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Госдолг Петербурга уменьшился на 12%
Сегодня, 10:07
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Госдолг Петербурга уменьшился на 12%

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Отношение городского долга к планируемым доходам бюджета находится на уровне 5,9%.

Санкт-Петербург успешно осуществил плановое погашение части номинальной стоимости гособлигаций на общую сумму 9,9 млрд рублей. Этой информацией поделился вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Благодаря сделанному шагу общий размер госдолга города сократился на 12%, составив 72,9 млрд рублей.

Отношение городского долга к планируемым доходам бюджета находится на уровне 5,9%, что свидетельствует о стабильной долговой нагрузке и высоком уровне финансовой устойчивости Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что министр экономики Словакии Сакова прибыла в Петербург для переговоров о поставках газа.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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