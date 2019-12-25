Министр экономики Словакии Сакова прибыла в Петербург для переговоров о поставках газа

Вопросы энергетического сотрудничества с РФ также намерена обсудить делегация словацкого парламента, которая, как ожидается, посетит Москву в январе.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор SPP Войтех Ференц прибыли в Россию для переговоров с руководством "Газпрома" о перспективах продолжения поставок газа из РФ в республику, сообщает ТАСС со ссылкой на западные источники.

По сведениям портала, словацкая делегация прибыла в Петербург на правительственном рейсе. дополнительных сведений о визите нет.

Словацкие властные структуры выражают интерес в продолжении импорта российского газа. Данный вопрос был обсужден также с партнерами на Украине. Соглашение о транзите газа из России через украинскую территорию в страны ЕС заканчивается в конце 2024 года, и, согласно словам представителей Киева, продлить его действие они не намерены. Вопросы энергетического сотрудничества с РФ также намерена обсудить делегация словацкого парламента, которая, как ожидается, посетит Москву в январе.

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