Госдеп утверждает, что компания Spacety из КНР предоставляла спутниковые снимки "Вагнеру"

Дэниел Критенбринк рассказал о том, как именно КНР помогает России в ходе СВО на Украине.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что китайская компания Spacety из предоставляла спутниковые снимки российской частной военной компании "Вагнер". Соответствующее заявление в ходе слушаний в профильном комитете по иностранным делам от Палаты представителей Конгресса США сделал помощник государственного секретаря по делам Тихого океана и Восточной Азии Дэниел Критенбринк. Эксперт пояснил законодателям, что власти США доводят информацию о возможности предоставления Пекином военной помощи России для применения этих поставок в зоне проведения специальной операции на Украине.

С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет. Дэниел Критенбринк, помощник госсекретаря США

Напомним, что китайская компания Spacety была внесена в черный список Минторга США. Этот №черный перечень" предполагает ограничения на проведение операций, прежде всего, в экспортной сфере. Этот документ основывается на информации о том, что предприятие якобы оказывает существенную поддержку Вооруженным силам РФ или компаниям, которые связаны с военно-промышленнм комплексом РФ, а также, которые осуществляют деятельность, которая противоречит национальным интересам Вашингтона и вопросам международной безопасности.

Госдеп: Китай не консультировался с Украиной относительно своего мирного плана.

Фото и видео: House Foreign Affairs Committee Democrats