Ведант Патель оценил отказ украинских властей от проведения выборов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что решения лидера киевского режима Владимира Зеленского относительно президентских выборов на Украине соответствуют основному закону этой страны. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом чиновник прокомментировал слова иностранного политика о том, что сейчас "выборы не ко времени".

Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

По мнению спикера Госдепа США, Украина остается в сложном положении из-за специальной военной операции России. Десятки миллионов граждан страны были вынуждены покинуть дом и направиться за пределы государства. Ведант Патель заметил, что в Вашингтоне ясно дали сигналы к тому, что привержены борьбе Украины против России, а также поддерживают конституционный подход ради того, чтобы демократия "оставалась прочной в военное время".

Госдеп отрицает давление США на Украину с целью урегулирования.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State