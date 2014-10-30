Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что решения лидера киевского режима Владимира Зеленского относительно президентских выборов на Украине соответствуют основному закону этой страны. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом чиновник прокомментировал слова иностранного политика о том, что сейчас "выборы не ко времени".
Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
По мнению спикера Госдепа США, Украина остается в сложном положении из-за специальной военной операции России. Десятки миллионов граждан страны были вынуждены покинуть дом и направиться за пределы государства. Ведант Патель заметил, что в Вашингтоне ясно дали сигналы к тому, что привержены борьбе Украины против России, а также поддерживают конституционный подход ради того, чтобы демократия "оставалась прочной в военное время".
Госдеп отрицает давление США на Украину с целью урегулирования.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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