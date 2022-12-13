Госдеп: говорить о продлении ДСНВ при нынешней позиции России невозможно

Нед Прайс рассказал о будущем ДСНВ.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что говорить о продлении ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) при нынешней позиции российских властей невозможно. Чиновник имеет в виду решение о приостановке участия Москвы в этом международном соглашении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Он ответил на вопрос корреспондента о возможности продолжения ДСНВ после 2026 года. По мнению спикера, этот вопрос опережает события. Эксперты в США полагают, что Россия может легко вернуться к исполнению обязательств по соглашению, если разрешит Белому дому снова проводить инспекции. Прайс добавил, что Кремль объявил о приостановке участия в ДСНВ еще это того, как США выяснили, что МОсква якобы технически его не исполняла.

До того, как говорить, что произойдет в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению, что соответствует интересам американцев, россиян и всего мира. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State