Горящий "Кадиллак" в Шушарах подожгли намеренно. Возбуждено уголовное дело

В совершении преступления подозревается человек в белых перчатках.

В ночь на пятницу, 12 июня, пожарным поступило сообщение о пожаре во дворе дома №10 по Новгородской улице в Шушарах. Как стало известно Piter.tv, загорелся автомобиль "Кадиллак Эскалейд", который принадлежит 34-летней гражданской жене директора областной компании по сбору и утилизации отходов.

В поиске того, кто мог бы совершить преступление, полиция отсмотрела записи с камер наблюдения. На них было видно, как неизвестный мужчина в черной куртке с капюшоном и в белых перчатках бросает бутылку под машину, после чего и произошел пожар.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 167-й статье УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ищут мужчину, который пришел в "пивнушку" с гранатой. Первоначальной целью посетителя были не деньги, а покупка пива.

Фото: Piter.tv