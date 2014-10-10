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Горожане смогут бесплатно войти в ЦПКИО в эту субботу
Сегодня, 13:15
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Горожане смогут бесплатно войти в ЦПКИО в эту субботу

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Вход сделали свободным из-за дождей.

Вход в Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Кирова сегодня, 6 ноября, будет свободным из-за непогоды. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что под влиянием холодной части циклона небо в Северной столице затянет облаками. В городе пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах выпадет мокрый снег. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили о плохой погоде в Ленобласти.

Фото: Pexels

Теги: климат, парки, погода, цпкио им кирова
Категории: Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

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