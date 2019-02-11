Горожане решились выйти на лед из-за наступивших морозов

Напомним, что выход на лед запрещен. Нарушители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.

Новая неделя в Петербурге началась с устойчивых морозов. В понедельник, 8 февраля, на льду рек и каналов Петербурга заметили гуляющих петербуржцев.

Однако такое развлечение может влететь в копеечку: штраф за выход на лед составляет до 5 тысяч рублей. Смольный запретил горожанам выходить на лед рек и каналов определенного списка до 15 апреля. Выходить на лед запретили в исторических районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Запрет коснулся Невы, Малой Невы, Большой, Средней и Малой Невки от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра. Однако в списке не указали водоемы Курортного и Кронштадтского районов.

"Фонтанка" делится фотографиями гуляющих по льду горожан.

Ранее мы писали, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля.

Фото: "Фонтанка.ру"