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Горожане решились выйти на лед из-за наступивших морозов
Сегодня, 21:29
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smirenny

Горожане решились выйти на лед из-за наступивших морозов

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Напомним, что выход на лед запрещен. Нарушители заплатят штраф до 5 тысяч рублей.

Новая неделя в Петербурге началась с устойчивых морозов. В понедельник, 8 февраля, на льду рек и каналов Петербурга заметили гуляющих петербуржцев. 

Однако такое развлечение может влететь в копеечку: штраф за выход на лед составляет до 5 тысяч рублей. Смольный запретил горожанам выходить на лед рек и каналов определенного списка до 15 апреля. Выходить на лед запретили в исторических районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Запрет коснулся Невы, Малой Невы, Большой, Средней и Малой Невки от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра. Однако в списке не указали водоемы Курортного и Кронштадтского районов.

"Фонтанка" делится фотографиями гуляющих по льду горожан.

Ранее мы писали, что петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля.

Фото: "Фонтанка.ру"

Теги: выход на лед в петербурге 2021, лед в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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