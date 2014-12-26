Горожане отправили через "Новогоднюю почту" 40 тыс. праздничных открыток

В этом году пространство "Новогодней почты" увеличили в два раза. Также было установлено два ящика для писем.

Через "Новогоднюю почту" в Петербурге прошло 40 тыс. человек. Каждый желающий может отправить праздничную открытку бесплатно в любую точку страны. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Сегодня днем с Дворцовой площади была отправлена 40-тысячная открытка. Авторами письма стали сразу несколько человек: СЗФО, полуфиналист Кубка мира по буги-вуги, преподаватель студии танцев Rock and roll Jokers и член Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Роман Андреев, а также участница этой студии танцев Анна Пахомова.

Молодые люди не только решили порадовать близких открыткой, но и развеселили горожан танцами. Петербуржцы станцевали на Дворцовой площади буги-вуги.

Добавим, что в этом году пространство "Новогодней почты" увеличили в два раза. Также было установлено два ящика для писем. Время работы почты тоже продлили.

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Фото: пресс-служба АО "Почта России"