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Горожан попросили не торопиться в оценке ели на Дворцовой
Сегодня, 19:59
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smirenny

Горожан попросили не торопиться в оценке ели на Дворцовой

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Елку украсят в ретро-стиле.

В пятницу, 11 декабря, заместитель директора ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" Николай Попченков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" призвал горожан не торопиться оценивать елку на Дворцовой площади.

Украсят елку к 20 декабря, только тогда она будет полностью готова. Напомним, дерево спилили в Ленобласти. Попченков уточнил, что инструкции, как к искусственной ели, у настоящего дерева нет. 

Но каждая живая ель — это совершенно новый проект, этим она и интересна

добавил специалист.

Ранее мы писали, что биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная.

Фото: Piter.TV

Теги: елка на дворцовой площади, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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