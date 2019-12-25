Количество людей, которые "пренебрегают правилами" безопасности увеличилось.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга усиливают патрулирование скверов и парков. Об этом сообщили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

Известно, что соответствующие службы дежурят в Парке Победы и Удельном парке. Отмечается, что сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города пробудут в парке до позднего вечера, а также продолжат рейды и на выходных.

В ведомстве отмечают, что службы сразу не выписывают штрафы. Для начала они проводят с горожанами разъяснительную беседу.

Ранее мы сообщали о том, что В парке Победы к 9 мая высадят 75 кустов сирени.

Фото:Piter.TV