В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга усиливают патрулирование скверов и парков. Об этом сообщили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.
Известно, что соответствующие службы дежурят в Парке Победы и Удельном парке. Отмечается, что сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города пробудут в парке до позднего вечера, а также продолжат рейды и на выходных.
В ведомстве отмечают, что службы сразу не выписывают штрафы. Для начала они проводят с горожанами разъяснительную беседу.
Ранее мы сообщали о том, что В парке Победы к 9 мая высадят 75 кустов сирени.
Фото:Piter.TV
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