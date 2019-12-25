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Власти Петербурга усиливают патрулирование скверов и парков
Сегодня, 15:21
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга усиливают патрулирование скверов и парков

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Количество людей, которые "пренебрегают правилами" безопасности увеличилось.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга усиливают патрулирование скверов и парков. Об этом сообщили сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города. 

Известно, что соответствующие службы дежурят в Парке Победы и Удельном парке. Отмечается, что сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города пробудут в парке до позднего вечера, а также продолжат рейды и на выходных. 

В ведомстве отмечают, что службы сразу не выписывают штрафы. Для начала они проводят с горожанами разъяснительную беседу. 

Ранее мы сообщали о том, что В парке Победы к 9 мая высадят 75 кустов сирени.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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