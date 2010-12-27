С 15 ноября петербургские реки и каналы закроют для навигации

Движение судов в акваториях Петербурга прекратится с полуночи 15 ноября. Соответствующий проект постановления комитета по транспорту Северной столицы был опубликован на сайте Смольного 28 октября.
Для плавания маломерок водные пути закроют в 9 часов утра 15-го ноября. Однако ограничения не коснутся Невы, так как она находится в ведении ФБУ "Волго-Балт". При этом ранее в учреждении собирались прекратить навигацию также в середине ноября.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что сезон разводных мостов в Петербурге полностью завершится 30 ноября.
Фото: pixabay.com
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