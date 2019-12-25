Городская администрация рассказала о ходе ремонта дорог

30 участков уже отремонтированы.

В список отремонтированных участков улично-дорожной сети Петербурга попали Петергофское, Волхонское и Красносельское шоссе до Фронтовой улицы.

В число вошли Московский проспект от Сенной площади до набережной Обводного канала. Специалисты продолжают работу на 17 объектах, в том числе на проспекте Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. До конца года КРТИ планирует провести работы на 84 адресах.

Ранее мы писали, что на двух улицах Выборга обновляют асфальт.

Фото: Piter.TV