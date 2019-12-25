Город выделит 170 миллионов рублей сельскохозяйственным предприятиям

В среду, 10 июня, стало известно, что город поддержит сельскохозяйственные предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
По постановлению правительства, 170 миллионов рублей направят в виде субсидий сельскохозяйственным предпринимателям. На поддержку могут рассчитывать крестьянские и фермерские хозяйства, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции, научные и образовательные организации.
Субсиди пойдут на поддержку племенного животноводства, предприниматели смогут закупить и заготовить кормы для крупного рогатого скота и птиц.
Ранее мы писали, что город и область будут развивать конкуренцию на товарных рынках.
Фото: pixabay
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