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Город выделит 170 миллионов рублей сельскохозяйственным предприятиям
Сегодня, 20:54
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smirenny

Город выделит 170 миллионов рублей сельскохозяйственным предприятиям

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Деньги пойдут на поддержку племенного животноводства, закупку и заготовку кормов для крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.

В среду, 10 июня, стало известно, что город поддержит сельскохозяйственные предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

По постановлению правительства, 170 миллионов рублей направят в виде субсидий сельскохозяйственным предпринимателям. На поддержку могут рассчитывать крестьянские и фермерские хозяйства, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции, научные и образовательные организации.

Субсиди пойдут на поддержку племенного животноводства, предприниматели смогут закупить и заготовить кормы для крупного рогатого скота и птиц.

Ранее мы писали, что город и область будут развивать конкуренцию на товарных рынках.

Фото: pixabay

Теги: поддержка сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственные предприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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