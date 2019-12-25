Город-спутник Петербурга планируют построить на Московском шоссе

На площади 750 га появится жилая застройка и промышленно-логистическая зона.

Свыше 750 га земли в Тосненском районе Ленобласти между посёлками Красный бор и Ульяновка хотят реализовать проект города-спутника Северной столицы. О продаже участка на Московском шоссе объявили представители государственной компании "ДОМ.РФ". Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

На примыкающей к трассе М-10 Москва-Петербург территории раньше находился радиопередающий комплекс ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть". Он считался одним из самых мощных в своём роде в советские времена, однако 5 ноября 2001 года случилась трагедия, связанная с сооружением. За растяжки 270-метровых антенн зацепился винтами вертолёт Ми-8, что привело к гибели 6 человек. Трансляции на комплексе прекращены с 2013 года.

Сейчас "ДОМ.РФ" исполняет поручение Росимущества от 2016 года и распродаёт всю оставшуюся от РТРС недвижимость. На Московском шоссе под Петербургом готовы воплотить проект, совмещающий промышленный кластер с жилой застройкой.

Ранее мы сообщили о том, что проект трамвая "Купчино-Шушары-Славянка" получил положительное заключение Госэкспертизы.

Фото: дом.рф