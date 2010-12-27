Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга намерены приобрести здания под детские сады сразу в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов. Новые сады появятся в Калининском и Красносельском районах. Так, учреждение на 220 воспитанников откроется на улице Лётчика Лихолетова. Еще одно здание под детский сад выкупят на Полюстровском проспекте, он рассчитан на 180 детей.

Отмечатеся, что в новых учреждениях появятся музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн.

Ранее мы сообщали о том, что в омском детском садике прибили новогоднюю ель к потолку.

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