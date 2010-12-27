В Омском детском садике прибили новогоднюю ель к потолку

По сети разлетелся снимок, сделанный в детском саду города Омска.

В Омском детском саду № 241 новогоднюю ель прибили к потолку.

В соцсетях в паблике города Омска был опубликован снимок из детского дошкольного учреждения со свисающей с потолка новогодней искусственной елью. Сообщается, что ель закрепить таким образом придумали родители воспитанников, объяснив тем, что в группе занимаются совсем маленькие дети. Также уточняется, что в актовом зале имеется елка, которая стоит совершенно традиционным образом.

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Фото: т-м канал "Идиот"