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В Омском детском садике прибили новогоднюю ель к потолку
Сегодня, 14:18
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MShaffter

В Омском детском садике прибили новогоднюю ель к потолку

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По сети разлетелся снимок, сделанный в детском саду города Омска.

В Омском детском саду № 241 новогоднюю ель прибили к потолку.

В соцсетях в паблике города Омска был опубликован снимок из детского дошкольного учреждения со свисающей с потолка новогодней искусственной елью. Сообщается, что ель закрепить таким образом придумали родители воспитанников, объяснив тем, что в группе занимаются совсем маленькие дети. Также уточняется, что в актовом зале имеется елка, которая стоит совершенно традиционным образом.

Ранее: На Дворцовой площади начали устанавливать ёлку (видео)

Фото: т-м канал "Идиот"

Теги: елка на потолке, креативно, наряжаем елку, новости омска, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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