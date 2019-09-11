В Петербурге горит БЦ "Бестужевский двор"

На место уже прибыла пожарная служба.

На Бестужевской улице произошло возгорание в бизнес-центре. Видео появилось в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.

Очевидцы пишут, что со стороны проспекта Мечникова вдоль кладбища закрыт проезд.

U.P.D: по сообщению очевидцев пожар потушили до приезда пожарных своими силами, хотя "там довольно сильно горело".

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Видео: Yura Zykov, ВКонтакте