Гоняющего на машине по "Московской" петербуржца ждет принудительное лечение

Петербургский суд просят применить медицинские меры в отношении водителя, страдающего приступами шизофрении.

В петербургском суде рассмотрят дело водителя, заехавшего на личном автомобиле в подземный переход станции метро "Московская". Сторона обвинения предлагает применить к задержанному принудительные меры медицинского характера.

Напомним, что инцидент произошел в феврале 2018 года. Местный житель въехал на иномарке Ssangyong Actyon по переходу, в котором находились люди. Немногим ранее шофера выпустили из специального учреждения, где его лечили от параноидальной шизофрении.

Теперь у мужчины собираются забрать разрешение на управление транспортным средством, а также рассмотреть уголовное дело в отношении петербуржца в судебном порядке.

Фото: Piter.tv