Культурный голубь с пакетом наперевес привлёк внимание жителей Кировского района Петербурга

Пользователи соцсетей выдвинули несколько предположений о том, куда мог направляться пернатый.

Жители Кировского района Северной столицы удивились, завидев голубя, который прошёл вдоль карниза с пакетом наперевес. Видео с культурным пернатым выложили в социальных сетях.

Голубь прогуливался по дому №22 по улице Васи Алексеева. Судя по рассказам свидетелей, он находился прямо у отделения почтовой связи.

Под постом петербуржцы оставили немало шуток с версиями о том, куда именно направлялся голубь — на работу курьером, в магазин или на важное задание. Некоторые комментаторы все же пожалели птицу и посмотрели на ситуацию более реалистично. Пакет просто зацепился за лапку и мешал голубю взлететь.

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