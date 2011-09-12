Культурный голубь с пакетом наперевес привлёк внимание жителей Кировского района Петербурга

Жители Кировского района Северной столицы удивились, завидев голубя, который прошёл вдоль карниза с пакетом наперевес. Видео с культурным пернатым выложили в социальных сетях.
Голубь прогуливался по дому №22 по улице Васи Алексеева. Судя по рассказам свидетелей, он находился прямо у отделения почтовой связи.
Под постом петербуржцы оставили немало шуток с версиями о том, куда именно направлялся голубь — на работу курьером, в магазин или на важное задание. Некоторые комментаторы все же пожалели птицу и посмотрели на ситуацию более реалистично. Пакет просто зацепился за лапку и мешал голубю взлететь.
Ранее в Смольном объяснили, почему происходит массовая гибель петербургских уток.
Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Константин Петренко)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все