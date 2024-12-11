Петербуржцев приглашают принять участие в голосовании за благоустройство территорий

Примером успешного преобразования общественных пространств служит набережная реки Лапки в Красногвардейском районе.

Жителям Петербурга предоставляется возможность предложить участки, нуждающиеся в благоустройстве. Как сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района, до 23 марта горожане могут оставить заявки через портал Госуслуг на специально созданной платформе.

Выбор конкретных территорий для благоустройства будет осуществляться путём голосования, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня. Победивший вариант войдёт в программу "Формирование комфортной городской среды".

Примером успешного преобразования общественных пространств служит набережная реки Лапки в Красногвардейском районе, созданная благодаря активности местных жителей и результатам голосования 2022 года. Теперь это современное и популярное место отдыха как для района, так и для всего города.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Сытного рынка потратят 150 млн рублей.

Фото и виео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского