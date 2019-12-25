Вице-премьер РФ рассказала о том, что позволит избежать локдауна.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Такую статистику чиновница предоставила на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Она уточнила, что рост числа новых пациентов фиксируется в 67 регионах страны. С начала сентября показатель равен примерно 31%.Количество зараженных увеличилось с 88 до 115 случаев на каждые 100 тысяч граждан.

При этом она напомнила, что пик числа зараженных был выявлен в конце декабря 202 года. Тогда медики зарегистрировали за сутки 29 935 человек, зараженных ковидом. Сейчас большая часть пациентов переносит инфекцию в форме ОРВИ. Голикова полагает, что эпидемиологическая обстановка предполагаемо усложнилась, поэтому кабмин подготовил новые ограничения по регионам. Они позволят избежать в стране локдауна.

Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов.

Фото: Правительство России