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Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов
Сегодня, 17:16
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Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов

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Вице-премьер РФ раскрыла подробности о правительственных грантах.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов. На правительственном совещании при президенте Владимире Путине чиновница объяснила, что субъекты РФ могут объявить территорию свободной от коронавирусной инфекции. За такое достижение кабмин будет назначать гранты в качестве стимулирования по борьбе с эпидемиологическими угрозами.

Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Известно, что от федерального бюджета средства будут направляться на решение региональных проблем, связанные с инициативами населения, которое проживает на территории. Аналогичный статус могут получить и муниципальные городские образования.

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19.

Фото: Правителство России

Теги: covid-free, ковид-free, регионы, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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