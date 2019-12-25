Вице-премьер РФ раскрыла подробности о правительственных грантах.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о привилегиях для COVID-free-регионов. На правительственном совещании при президенте Владимире Путине чиновница объяснила, что субъекты РФ могут объявить территорию свободной от коронавирусной инфекции. За такое достижение кабмин будет назначать гранты в качестве стимулирования по борьбе с эпидемиологическими угрозами.

Принятие постановления правительства РФ, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов, предоставлением грантов. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Известно, что от федерального бюджета средства будут направляться на решение региональных проблем, связанные с инициативами населения, которое проживает на территории. Аналогичный статус могут получить и муниципальные городские образования.

Голикова рассказала о лотереях для вакцинированных от COVID-19.

Фото: Правителство России