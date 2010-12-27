В квартире на Авиаконструкторов нашли тело годовалой девочки

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Приморском районе скончалась годовалая малышка. Тело нашли в квартире по проспекту Авиаконструкторов около двух часов дня 14 марта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В квартиру были вызваны медики, но они лишь констатировали смерть девочки. Внешних признаков насильственной смерти на ее теле нет, труп отравлен в морг для выяснения точной причины смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее на улице Королева умер годовалый ребенок.

Фото: Piter.TV