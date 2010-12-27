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В квартире на Авиаконструкторов нашли тело годовалой девочки
Сегодня, 9:26
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nastya960

В квартире на Авиаконструкторов нашли тело годовалой девочки

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Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Приморском районе скончалась годовалая малышка. Тело нашли в квартире по проспекту Авиаконструкторов около двух часов дня 14 марта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В квартиру были вызваны медики, но они лишь констатировали смерть девочки. Внешних признаков насильственной смерти на ее теле нет, труп отравлен в морг для выяснения точной причины смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее на улице Королева умер годовалый ребенок.
Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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