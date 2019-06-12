Звезды сборной России обыграли "Легенд УЕФА"

Команда России победила звезд европейского футбола. Матч состоялся 12 июня в Парке футбола Евро-2020 у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
К концу игры счет сравнялся до 16:16. Встреча завершилась победой россиян по итогам серии пенальти.
Команда "Звезды России" состояла из экс-зенитовцев Владислава Радимова и Романа Широкова, лидеров "Локомотива" Дмитрия Сычева и Динияра Билялетдинова. Вратарем стал игрок "Зенита" Михаил Кержаков.
В сборной "Легенд УЕФА" сыграли Давид Тренер и Робер Пирес, Джанлука Дзамбротта и Фернандо Морьентес. На воротах - Александр Филимонов.
После завершения игры зрителям показали Кубок чемпионов Европы. Напомним, ровно через год Россия примет чемпионат Европы по футболу. Соревнования пройдут в 12 городах нашей страны.
Также сегодня Piter.TV сообщил о том, что сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на Евро-2020.
Фото: pixabay.com
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