Звезды сборной России обыграли "Легенд УЕФА"

Участники команды "Звезды России" победили послов чемпионата Европы 2020 после серии пенальти.

Команда России победила звезд европейского футбола. Матч состоялся 12 июня в Парке футбола Евро-2020 у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

К концу игры счет сравнялся до 16:16. Встреча завершилась победой россиян по итогам серии пенальти.

Команда "Звезды России" состояла из экс-зенитовцев Владислава Радимова и Романа Широкова, лидеров "Локомотива" Дмитрия Сычева и Динияра Билялетдинова. Вратарем стал игрок "Зенита" Михаил Кержаков.

В сборной "Легенд УЕФА" сыграли Давид Тренер и Робер Пирес, Джанлука Дзамбротта и Фернандо Морьентес. На воротах - Александр Филимонов.

После завершения игры зрителям показали Кубок чемпионов Европы. Напомним, ровно через год Россия примет чемпионат Европы по футболу. Соревнования пройдут в 12 городах нашей страны.

Также сегодня Piter.TV сообщил о том, что сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на Евро-2020.

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