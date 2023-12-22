Глыба льда упала на жительницу Колпино в центре Петербурга

В результате происшествия 32-летняя пострадавшая обратилась в больницу с ушибом мягких тканей головы.

Вечером во вторник, 9 января, женщина получила травму в результате падения ледяной глыбы в центре Северной столицы. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл на Невском проспекте у набережной Фонтанки. На голову сотруднице научно-исследовательского института, проживающей в Колпино, упала глыба, состоящая изо льда и снега.

В результате происшествия 32-летняя пострадавшая обратилась в больницу с ушибом мягких тканей головы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что практиканта насмерть придавило металлоконструкцией на Кировском заводе.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)