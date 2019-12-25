Главврач Боткинской больницы заявил, что маска может стать инкубатором болезни

Врач отметил, что лучше всего горожанам изолироваться дома.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что главврач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что маска может стать инкубатором болезни. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Врач отметил, что лучше всего горожанам изолироваться дома. Денис Гусев отметил, что если ходить с одной и той же маской целый день, то она является инкубатором для вируса.

"Если люди узнают свое предназначение и останутся дома — для нас это будет самая большая поддержка", —отметил Гусев.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вылечили ещё трех пациентов с коронавирусом.

Фото:pixabay