Главврач Боткинской больницы описал новый портрет больного коронавирусом

Специалист отметил, что уровень заболеваемости в городе существенно упал за последнее время.

Как показывает статистика, по сравнению с пиковыми периодами уровень заболеваемости коронавирусом существенно снижается. О том, как изменилась клиническая картина заболевания, и кто сейчас больше всех подвержен ему, рассказал главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как подчеркнул Гусев, пейзаж пациента претерпел изменения - теперь это пожилой человек, которому больше 70, а иногда - даже за 80 лет, так как у этой возрастной группы, как правило, понижен иммунитет.

Ко всему прочему, болезнь может затронуть носителя других тяжёлых заболеваний, добавил Гусев.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода.

Фото: Piter.TV