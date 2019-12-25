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Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти отправили под стражу
Сегодня, 9:32
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Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти отправили под стражу

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Его обвиняют в получении взятки.

Октябрьский районный суд отправил под стражу главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрия Андреева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чиновник будет находиться под стражей до 7 февраля 2023 года. Напомним, его задержали 8 декабря и сразу предъявили обвинение.

По версии следователей, Юрий Андреев брал плату с компании-подрядчика, которая проектировала, устанавливала и вводила в эксплуатацию индивидуальные тепловые пункты в жилых домах Гатчинского и Всеволожского районов. Следователи считают, что чиновник действовал в сговоре с коллегами.

Известно, что размер взятки составил 26 млн рублей. Для бюджета региона сумма ущерба составила 32 млн рублей. 

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Фото: pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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