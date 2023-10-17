Главу администрации Новочебоксарска подозревают в превышении должностных полномочий

Следователи рассказали о криминальных эпизодах, с которым может быть причастен чиновник.

Главу администрации Новочебоксарска в Чувашии подозревают в превышении должностных полномочий и участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-служы регионального управления ФСБ России. Речь идет об уголовных статьях по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ, статье 289 УК РФ. Следователи полагают, что в период с августа 2021 года по октябрь 2023 года фигурант предоставлял необоснованные преимущества одной из строительной компаний республики. Он принимал участие в бизнесе через доверенных лиц.

Оказывал покровительство путем дачи должностным лицам подведомственных администрации Новочебоксарска учреждений незаконных указаний на выполнение строительно-монтажных работ на территории города, а также проявлять лояльность при соблюдении сроков выполнения работ, определении порядка их авансирования... пресс-служба ФСБ РФ по Чувашии

В ходе нелегальной деятельности незаконно были продлены сроки работ, необоснованно использовались авансовые платежи из местного бюджета. В результате общая сумма муниципальных контрактов и дополнительных соглашений заключенных с аффилированным с чиновником предприятии, составила более 200 миллионов рублей. Сам злоумышленник получил от строительной компании, с руководством которой состоял в дружеских отношениях, в личное пользование автомобиль бизнес-класса Genesis GV80, а также лизинговые платежи за который вносила сама коммерческая организация. Во время оперативных мероприятий силовики изъяли компьютерную технику, документацию и деньги, в том числе в иностранной валюте. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

В ЛНР полицейские обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и формой СБУ возле посёлка Щедрищево.

Фото и видео: УФСБ России по Чувашской Республике