Главу МО "Невская застава" оштрафовали за выгул собак без намордников

Также в отношении главы МО возбудили дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

В понедельник, 20 августа, главу "Невской заставы" оштрафовали за выгул собак без намордников. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Оказалось, что ранее жительница района обратилась в муниципалитет с жалобой на владельцев собак, которые не соблюдают требований закона при выгуле животных. А именно, выгуливают своих питомцев без поводков и намордников.

Однако, в МО "Невская застава" не стали составлять протокол.

В нарушение этих требований должностные лица МО МО Невская застава не обеспечили объективное и всестороннее рассмотрение обращения заявительницы в рамках имеющихся полномочий, а направили для рассмотрения в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга сообщают в прокуратуре

Так, прокуратура района вынесла замечание сотруднику муниципалитета, который халатно отнесся к жалобе жительницы. А вот главе МО "Невская застава" придется выплатить штраф.

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