Глава МО "Коломна" оштрафован за нарушения при закупках

Чиновнику пришлось выплатить 150 тысяч рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района нашла нарушения в деятельности главы муниципального образования МО "Коломна", сообщили в пресс-службе ведомства. Под сомнение попала контрактная система.

Проверка выявила, что в местной администрации нарушили требования выбора способа определения поставщика при закупках товаров и работ для муниципальных нужд. Чиновника оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как петербургское УФАС рассмотрело административное дело, поданное прокуратурой.

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Фото: МО Коломна СПб / "ВКонтакте"