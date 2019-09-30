Главу Избербаша задержали за взятку в размере 3,9 млн рублей

Решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.

Глава населенного пункта Избербаш в Дагестане Магомед Исаков задержан за получение взятки в размере 3,9 миллионов рублей от компании-застройщика за отмену выдачи разрешения на строительство дома. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов и Следственного комитета в российском регионе.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы города Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. пресс-служба МВд по региону

В надзорном ведомстве полагают, что в 2019 году подозреваемый получил денежные средства за несовершение входящих в его должностные полномочия действий в пользу застройщика. Решается вопрос о выборе меры пресечения для фигурант уголовного дела. Мужчина обвиняется по части 6 статьи 190 УК РФ.

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Фото и видео: МВД России по региону