Главным событием 2018 года выборжане назвали масштабную реконструкцию Выборга

Также участники опроса отметили среди важнейших событий прошедшего года масштабное благоустройство городских и дворовых территорий.

В преддверии Нового года администрация Выборгского района провела опрос среди жителей города и района. Пользователям трех независимых друг от друга Интернет ресурсов было предложено определить главное событие 2018 года. Для голосования были представлены десять наиболее значимых и запоминающихся мероприятий.

Таким образом, свое мнение о важности того или иного события выразили 1580 человек. В первый день 2019-го голосование завершилось, победитель был определен.

Главным событием 2018 года жители города и района назвали масштабную реконструкцию Выборга. Об этом заявили 37,34% проголосовавших. Второй по значимости была названа продолжающаяся реставрация Выборгского замка и Парка "Монрепо". За это отдали голоса 23,99% респондентов. Почетное третье место завоевал новый символ города – "Выборгский трамвай". Это событие прошлого года отметили 22,59% участников голосования.

Также участники Интернет–опроса отметили среди важнейших событий прошедшего года масштабное благоустройство городских и дворовых территорий. Как отмечали в своих комментариях участники голосования, такой опрос показал, что за прошедший год в Выборге в действительности многое изменилось в лучшую сторону.

Комментируя результаты проведенного соцопроса, глава администрации Геннадий Орлов полностью согласился с его итогами и заметил, что такой вид взаимодействия с населением продолжится и в новом году. Кроме того, глава отметил, что общественное мнение в Выборгском районе учитывается при планировании благоустройства города и проведении работ по формированию комфортной городской среды. Эту практику глава намерен продолжить и в других сферах жизни города и района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Ранее в Piter.TV: В Выборге пройдет концерт духовной музыки Спасо-Преображенского собора

Фото: "Интересный Выборг"