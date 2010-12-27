Он будет заниматься кастингом приглашенных режиссеров.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что режиссер Александринского театра возглавит Пермский театр оперы и балета. Об этом сообщила пресс-служба театра.

К команде театра присоединится Марат Гацалов. Он заступит на работу 1 декабря.

"1 декабря в Пермском театре оперы и балета появится главный режиссер. Им станет Марат Гацалов, известный российский режиссер, лауреат премии "Золотая Маска", в недавнем прошлом главный режиссер Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге", —сказано в сообщении.

Отмечается, что петербургский режиссер будет заниматься кастингом приглашенных специалистов.

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Фото:Пермский театр оперы и балета/вк