Хедлайнером фестиваля Stereoleto в 2018 году станут британцы Franz Ferdinand

Музыкальный фестиваль Stereoleto сменит место дислокации и пригласит британскую "классику рока" - группу Franz Ferdinand.

Организаторы ежегодного фестиваля Stereoleto объявили первого хедлайнера 2018 года. Им стала британская рок-группа Franz Ferdinand.

Также сообщается, что в будущем году мероприятие пройдет на территории центра дизайна ArtPlay 10 и 11 июня. Целью создателей в новом году познакомить гостей не только с музыкальными коллективами со всего мира, но и дать увидеть творчество современных художников. Напомним, что в течение десяти лет фестиваль состоялся в центральном парке имени Кирова.