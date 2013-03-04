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Хедлайнером фестиваля Stereoleto в 2018 году станут британцы Franz Ferdinand

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Музыкальный фестиваль Stereoleto сменит место дислокации и пригласит британскую "классику рока" - группу Franz Ferdinand.

Организаторы ежегодного фестиваля Stereoleto объявили первого хедлайнера 2018 года. Им стала британская рок-группа Franz Ferdinand. 
 
Также сообщается, что в будущем году мероприятие пройдет на территории центра дизайна ArtPlay 10 и 11 июня. Целью создателей в новом году познакомить гостей не только с музыкальными коллективами со всего мира, но и дать увидеть творчество современных художников. Напомним, что в течение десяти лет фестиваль состоялся в центральном парке имени Кирова. 
 
Отметим, что музыканты группы активно интересуются историей и культурой России. Свой сингл “Love and Destroy” они написали под впечатлением после прочтения романа “Мастер и маргарита” Булгакова. 
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Теги: franz ferdinand , хедлайнер
Категории: Новости СПб

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