Хедлайнером фестиваля Stereoleto в 2018 году станут британцы Franz Ferdinand

Организаторы ежегодного фестиваля Stereoleto объявили первого хедлайнера 2018 года. Им стала британская рок-группа Franz Ferdinand.
Также сообщается, что в будущем году мероприятие пройдет на территории центра дизайна ArtPlay 10 и 11 июня. Целью создателей в новом году познакомить гостей не только с музыкальными коллективами со всего мира, но и дать увидеть творчество современных художников. Напомним, что в течение десяти лет фестиваль состоялся в центральном парке имени Кирова.
Отметим, что музыканты группы активно интересуются историей и культурой России. Свой сингл “Love and Destroy” они написали под впечатлением после прочтения романа “Мастер и маргарита” Булгакова.