Главный военно-морской парад намерены провести в Петербурге в День ВМФ

Представители Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса приняли решение о проведении Главного военно-морского парада в Северной столице в День ВМФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.
Напомним, что праздник отмечается в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 30-ое число. Пока официальных заявлений о решении провести парад или о подготовке к мероприятию не поступало.
Также пока неизвестен формат проведения парада: обычно он состоит из морской и воздушной частей. Традиционно мероприятие начинается с прохождения судов в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда, а завершается пролётом авиационной техники.
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Фото: Piter.TV
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