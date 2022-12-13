Главный военно-морской парад намерены провести в Петербурге в День ВМФ

Формат проведения мероприятия пока неизвестен.

Представители Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса приняли решение о проведении Главного военно-морского парада в Северной столице в День ВМФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Напомним, что праздник отмечается в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 30-ое число. Пока официальных заявлений о решении провести парад или о подготовке к мероприятию не поступало.

Также пока неизвестен формат проведения парада: обычно он состоит из морской и воздушной частей. Традиционно мероприятие начинается с прохождения судов в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда, а завершается пролётом авиационной техники.

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Фото: Piter.TV